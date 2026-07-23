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Аргументы и Факты

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Ракова: 14 столичных школьников и студентов отправятся на мыс Челюскин

Ракова: 14 столичных школьников и студентов отправятся на мыс Челюскин

Подведены итоги отбора претендентов на участие в Большой арктической экспедиции, в рамках которой школьники и студенты колледжей Москвы отправятся на мыс Челюскин, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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