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Для кого поет Арбенина и кто пытается вернуть Меладзе

Для кого поет Арбенина и кто пытается вернуть Меладзе

Юрий Кот Тема концертов Арбениной, а с ней до кучи тех, кто, несмотря на свои высказывания, мелькает в СМИ то там то здесь на мероприятиях в России, не закрыта ни среди блогеров в инфопространстве, ни среди рядовых граждан, которые пишут и в личку, и в комментариях.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Главное - НИКОМУ ОНИ НЕ НУЖНЫ... НЕТ ИХ, и НИКТО О НИХ НЕ ВСПОМНИТ... ЭТО (возвращение) НУЖНО ТОЛЬКО ИМ, БОЛЬШЕ - НИКОМУ... Так что, пора прекратить ДИСКУССИЮ... о них и обо всех их пороках... НЕ ИНТЕРЕСНО...
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Zoia Goldshtab
ГУЛАГ ПУСТУЕТ....ЖАЛЬ...
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3 час.
ВМ
Владимир Моргунов
А В КЛУБАХ НА ЗОНАХ КТО ПЕТЬ БУДЕТ ??? АРБЕНИНА?-Я НЕ ПРОТИВ !!!
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