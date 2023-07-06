Для кого поет Арбенина и кто пытается вернуть Меладзе

Юрий Кот Тема концертов Арбениной, а с ней до кучи тех, кто, несмотря на свои высказывания, мелькает в СМИ то там то здесь на мероприятиях в России, не закрыта ни среди блогеров в инфопространстве, ни среди рядовых граждан, которые пишут и в личку, и в комментариях.