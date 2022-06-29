США: попытки закупки контрафактных чипов на фоне дефицита комплектующих привели к росту активности мошенников

По данным американской компании ERAI Inc, отслеживающей поставки контрафактных чипов и случаи мошенничества в индустрии, дефицит полупроводников привёл к рекордному числу обманов клиентов из США, переводивших средства на закупку мнимым контрагентам.
По данным американской компании ERAI Inc, отслеживающей поставки контрафактных чипов и случаи мошенничества в индустрии, дефицит полупроводников привёл к рекордному числу обманов клиентов из США, переводивших средства на закупку мнимым контрагентам.
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