Мировое обозрение

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США: попытки закупки контрафактных чипов на фоне дефицита комплектующих привели к росту активности мошенников

США: попытки закупки контрафактных чипов на фоне дефицита комплектующих привели к росту активности мошенников

По данным американской компании ERAI Inc, отслеживающей поставки контрафактных чипов и случаи мошенничества в индустрии, дефицит полупроводников привёл к рекордному числу обманов клиентов из США, переводивших средства на закупку мнимым контрагентам.

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