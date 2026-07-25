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FiNE NEWS

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Лесной пожар в районе Манисес унес жизнь человека, ситуация в Испании остаётся сложной

В результате лесного пожара на востоке Испании погиб один человек. Возгорание произошло в районе населённого пункта Манисес в автономном сообществе Валенсия, сообщили местные власти в официальном аккаунте муниципалитета в социальной сети X.

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