Илья Кива: Контроверсиальное поведение главного раввина Украина: скорбь или поддержка СС?

Вы меня простите, но каким циничны нужно быть, чтобы с благодарностью рукоплескать нацисту и сжимать совместно кулачки, а уже через неделю делать вид, что скорбишь на могиле жертв этого нациста? Главному раввин режима Зеленского Асману тоже плевать? За деньги он будет и с портретом Гитлера по синагоге расхаживать.
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