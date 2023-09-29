Илья Кива: Контроверсиальное поведение главного раввина Украина: скорбь или поддержка СС?

Вы меня простите, но каким циничны нужно быть, чтобы с благодарностью рукоплескать нацисту и сжимать совместно кулачки, а уже через неделю делать вид, что скорбишь на могиле жертв этого нациста? Главному раввин режима Зеленского Асману тоже плевать? За деньги он будет и с портретом Гитлера по синагоге расхаживать.