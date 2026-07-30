Слишком жарко для сцены: Usher выгнал поклонницу после того, как та отказалась играть в страсть

Usher попросил поклонницу покинуть сцену в Нэшвилле На концерте в Нэшвилле певец Usher пригласил зрительницу на сцену, но, заметив её дискомфорт во время чувственного номера, остановил шоу и жестом указал девушке уйти.
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