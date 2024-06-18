Ямское поле
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Ямское поле

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«Ромэн» приглашает на спектакль о Донбассе

На премьеру спектакля «Песочные часы» приглашает 29 июня в 18.00 цыганский театр «Ромэн». Как рассказали в театре, в основе пьесы, по которой поставлен спектакль, реальные события, происходившие в Донбассе несколько лет назад.

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