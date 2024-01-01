И все-таки - Мишель Обама. Крупняк сделал ставку и натаскивает ее на дебаты

Известный французский специалист по геополитике Рено Жирар в интервью Le Figaro сказал, что несмотря на то, что и Байден, и Трамп будут стремиться выиграть следующую президентскую гонку, оба почти наверняка осенью 2024-го сойдут с дистанции.
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