Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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По поводу союза русских с казахами и настроений на той стороне

По поводу союза русских с казахами и настроений на той стороне

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Все больше попадается материала, где казахи, живущие в Казахстане, выступают за дружбу и союз с Россией.

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Комментарии
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Татьяна Собколова
Что-то не очень верится.
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13 час.
Анатолий Пахотин
Поживем-увидим
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13 час.
Ратник Ратник
Чтобы жить вместе, надо заблаговременно минимум пару десятков национальных лидеров вырастить и допускать их к рулю на альтернативной основе. А чем Россия способна сегодня заменить такое убожество, которое сидит в Астане? (или в Еревание? или...) НИГДЕ И НИКОГО НЕТ. Вот об нас ноги и вытирают. А мы всё в друзья рвёмся.... Правла не за счёт тех с рублёвки, кто нас пинками в эту дружбу загоняет, и гастарбайтеров десятками тысяч завозит...
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12 час.

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