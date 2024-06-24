По поводу союза русских с казахами и настроений на той стороне

Ратник Ратник

Чтобы жить вместе, надо заблаговременно минимум пару десятков национальных лидеров вырастить и допускать их к рулю на альтернативной основе. А чем Россия способна сегодня заменить такое убожество, которое сидит в Астане? (или в Еревание? или...) НИГДЕ И НИКОГО НЕТ. Вот об нас ноги и вытирают. А мы всё в друзья рвёмся.... Правла не за счёт тех с рублёвки, кто нас пинками в эту дружбу загоняет, и гастарбайтеров десятками тысяч завозит...