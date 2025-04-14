Россиянам назвали приметы плохо приготовленного кулича

С приближением Пасхи прилавки магазинов начинают заполняться готовыми куличами самых разных видов, однако для их изготовления нет единого ГОСТа или официально утвержденной рецептуры, рассказали в пресс-службе Роскачества.
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