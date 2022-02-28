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ФИФА и УЕФА продали идеалы футбола, не ими созданные. Быть русским спортсменом не стыдно, а вот работать в ФИФА… Мнение функционера РФС

ФИФА и УЕФА продали идеалы футбола, не ими созданные. Быть русским спортсменом не стыдно, а вот работать в ФИФА… Мнение функционера РФС

Руководитель департамента женского футбола РФС Кирилл Терёшин очень эмоционально высказался о сложившейся ситуации – не в бровь, а в глаз.

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