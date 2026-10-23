“President Trump’s election advisers Chris LaCivita and James Blair have donated their six-figure consulting fees from a controversial side-hustle in Bosnia and Herzegovina to Trump’s presidential library,” the New York Post reports.
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