МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нэшвилл», «Интер Майами» Месси сыграет с «Филадельфией».

«Интер Майами» Лионеля Месси сыграет дома с «Филадельфией». МЛС Атланта Юнайтед – Нэшвилл Дата проведения 15 сентября, 02:30, «Мерседес-Бенц Стэдиум» превью матча онлайн статистика коэффициенты Интер Майами – Филадельфия Юнион Дата проведения 15 сентября, 02:30, «Chase Stadium» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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