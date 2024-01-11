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Мировое обозрение

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Итоги 2023 года: процессоры для ПК

Итоги 2023 года: процессоры для ПК

Прошедший год не кажется богатым на яркие события на процессорном рынке. Разработчики массовых CPU, похоже, подустали от поддерживаемого ими на протяжении нескольких последних лет высокого темпа совершенствования архитектур, и решили взять паузу.

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