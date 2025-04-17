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Мода и Шоу-бизнес

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Оксана Самойлова высказалась о кризисе переходного возраста старшей дочери и раскрыла, кем хочет стать Ариела: видео Super

Оксана Самойлова высказалась о кризисе переходного возраста старшей дочери и раскрыла, кем хочет стать Ариела: видео Super

В прошлом году старшая дочь Оксаны Самойловой и Джигана резко исчезла из социальных сетей родителей. Тогда блогер сообщила, что 13-летняя Ариела сама приняла такое решение — она больше не желает публичности.

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