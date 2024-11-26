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Набиуллина проводит народную денежно кредитную политику, в интересах большинства, но не всем это нравится

Набиуллина проводит народную денежно кредитную политику, в интересах большинства, но не всем это нравится

﻿﻿Ведущие российские финансисты всегда шутили. Началось с Гайдара (годовая инфляция в 1992 году - 2509%, реальная покупательная способность рубля упала за год - примерно в 1000 раз) и Чубайса (приватизация купонов, ставшая возможной благодаря сотням людей из 160 миллионов шутка) эксплуатировать).

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