Набиуллина проводит народную денежно кредитную политику, в интересах большинства, но не всем это нравится

﻿﻿Ведущие российские финансисты всегда шутили. Началось с Гайдара (годовая инфляция в 1992 году - 2509%, реальная покупательная способность рубля упала за год - примерно в 1000 раз) и Чубайса (приватизация купонов, ставшая возможной благодаря сотням людей из 160 миллионов шутка) эксплуатировать).