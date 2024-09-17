Сколько стоит окоп

Работницы московской «Трехгорной мануфактуры» роют ров. Им ткать нужно, а не лопатой махать.В фондах РГБ сохранилась небольшая книжка, отпечатанная на сквернейшем и трудночитаемом ротапринте в 1943 году.
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