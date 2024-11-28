Разведка США: удары вглубь России не повышают риск ядерной эскалации

Удары вглубь территории Российской Федерации не повышают риск ядерной эскалации. С соответствующим утверждением выступила разведка Соединенных Штатов, информирует агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
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