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Читатели Do Rzeczy призвали выгнать из Польши посла Украины после слов о Волынской резне

Читатели Do Rzeczy призвали выгнать из Польши посла Украины после слов о Волынской резне

Читатели польского журнала Do Rzeczy резко отреагировали на отказ посла Украины в Польше Василия Зварича извиниться за Волынскую резню.

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