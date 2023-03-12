На забайкальского мэра возбудили дело за нападение с топором на полицейских Один из правоохранителей остановил дебошира и отнял у него оружие На главу городского поселения Сретенское в Забайкалье возбудили уголовное дело за нападение на полицейских.
На забайкальского мэра возбудили дело за нападение с топором на полицейских Один из правоохранителей остановил дебошира и отнял у него оружие На главу городского поселения Сретенское в Забайкалье возбудили уголовное дело за нападение на полицейских.
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