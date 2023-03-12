Популярные статьи

Свежие комментарии

  • leonid
    Вот в дурдоме  пусть и сидит до смерти.Неадекватный мужч...
  • Taurus Zmei
    Ну и какой капиталист будет это выполнять, втихаря уволит и всё.Родители детей-ин...
  • федор
    Клоун тебе уже давно вынесен смертный приговор. Цацкаемся мы с тобой упырёнышь из хохлостана. Падла жидовская и сатан...Зеленский потребо...

На забайкальского мэра возбудили дело за нападение с топором на полицейских

На забайкальского мэра возбудили дело за нападение с топором на полицейских

На забайкальского мэра возбудили дело за нападение с топором на полицейских Один из правоохранителей остановил дебошира и отнял у него оружие На главу городского поселения Сретенское в Забайкалье возбудили уголовное дело за нападение на полицейских.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх