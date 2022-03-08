Конашенков: за прошедшие сути ударной авиацией ВКС России уничтожены 158 военных объектов на Украине

Войска ЛНР развивая наступление, продвинулись ещё на 9 км вперёд и освободили населенные пункты Борсонино, Кременная, Песчаное, Варваровка, Пшеничное, Епифановка, Новодружеск, Белогоровка, сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
Войска ЛНР развивая наступление, продвинулись ещё на 9 км вперёд и освободили населенные пункты Борсонино, Кременная, Песчаное, Варваровка, Пшеничное, Епифановка, Новодружеск, Белогоровка, сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
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