Прокуратура требует ликвидировать крупную свалку в Надыме

Надымская городская прокуратура проверила соблюдение прав граждан на благоприятную окружающую среду. В ходе надзорных мероприятий в границах Надыма выявлена крупная свалка бытовых отходов, в том числе строительного мусора, фрагментов металлолома и деревянных конструкций.