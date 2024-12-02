Прокуратура требует ликвидировать крупную свалку в Надыме

Надымская городская прокуратура проверила соблюдение прав граждан на благоприятную окружающую среду. В ходе надзорных мероприятий в границах Надыма выявлена крупная свалка бытовых отходов, в том числе строительного мусора, фрагментов металлолома и деревянных конструкций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии