Водитель сдал инспекторов ГИБДДД Уссурийска, вымогавших у него деньги

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ГИБДД ОМВД России по городу Уссурийск.
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