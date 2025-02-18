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Бессараб оценила идею РСПП о семейном налогообложении и индексации НДФЛ

Бессараб оценила идею РСПП о семейном налогообложении и индексации НДФЛ

Идея Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о семейном налогообложении и ежегодной индексации порога дохода, на который действует повышенная ставка НДФЛ, является хорошей, но шанс, что ее примут, практически нулевой.

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