Бессараб оценила идею РСПП о семейном налогообложении и индексации НДФЛ

Идея Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о семейном налогообложении и ежегодной индексации порога дохода, на который действует повышенная ставка НДФЛ, является хорошей, но шанс, что ее примут, практически нулевой.
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