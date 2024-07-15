Саутгейт стал первым тренером, проигравшим два финала Евро подряд

Гарет Саутгейт стал первым тренером, который проиграл два финала Евро подряд. Это произошло после поражения сборной Англии от Испании со счетом 2:1 в финале чемпионата Европы 2024 года, который состоялся 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине.