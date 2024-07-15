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Саутгейт стал первым тренером, проигравшим два финала Евро подряд

Саутгейт стал первым тренером, проигравшим два финала Евро подряд

Гарет Саутгейт стал первым тренером, который проиграл два финала Евро подряд. Это произошло после поражения сборной Англии от Испании со счетом 2:1 в финале чемпионата Европы 2024 года, который состоялся 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине.

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