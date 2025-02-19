Авиакатастрофа под Актау: обещают раскрыть шокирующие факты в отчете, который выйдет до конца 2025 года

По международным стандартам ICAO, на расследование подобных происшествий отводится один год. Таким образом, власти Казахстана намерены завершить работу и опубликовать финальный документ в установленные сроки.
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