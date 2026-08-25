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Аргументы недели

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Три крупные вспышки на Солнце: Земле грозит новая магнитная буря

Три крупные вспышки на Солнце: Земле грозит новая магнитная буря

Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, на Солнце внезапно активизировался крупный активный центр № 4513, расположенный в области, откуда возможны прямые воздействия на Землю.

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