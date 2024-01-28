Адмирал Ставридис: переговоры РФ и Украины пройдут после выборов в США

ТАСС/Максим Гучек/БелТА Переговоры между Москвой и Киевом о мире могут начаться после завершения выборов президента в США, которые пройдут в ноябре этого года, заявил экс-главком Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис, сообщает The Hill.