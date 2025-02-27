Константин Самарин

Достаточно того, что ВС России до последнего не бомбили украинские мосты и ж/д развязки на западе Украины, по которым шло снабжение ВСУ западной техникой, чтобы понять, что это договорняк, притом на самом высоком уровне. Задумайтесь, кому выгодно в России продолжение СВО, с ее миллиардыми затратами, бесконтрольными работами по возведению фиктивных оборонительных линий, как в Курской обласи, тотальным контролем за СМИ, возможностью арестов "за дискредитацию", и вы поймете, кто стоит за этими договорняками.