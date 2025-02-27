Русская весна
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Русская весна

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Победа или dogovornyak?

Победа или dogovornyak?

Победа или dogovornyak? Об этом рассуждает доброволец СВО и кандидат философских наук Антон Беликов.

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Комментарии
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АБ
Александр Б
Мутненько как то.
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16 час.
Константин Самарин
Достаточно того, что ВС России до последнего не бомбили украинские мосты и ж/д развязки на западе Украины, по которым шло снабжение ВСУ западной техникой, чтобы понять, что это договорняк, притом на самом высоком уровне. Задумайтесь, кому выгодно в России продолжение СВО, с ее миллиардыми затратами, бесконтрольными работами по возведению фиктивных оборонительных линий, как в Курской обласи, тотальным контролем за  СМИ, возможностью арестов &quot;за дискредитацию&quot;, и вы поймете, кто стоит за этими договорняками.
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14 час.
Eduard
Может просто терпели,что бы восстанавливать не пришлось?
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14 час.
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