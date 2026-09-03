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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Артемьев: «Самые популярные ставки на Формулу-1 – дуэли между пилотами и на победителя гонки»

Директор по маркетингу BETBOOM Михаил Артемьев рассказал о самых популярных ставках на «Формулу-1». – Какие ставки на «Формулу-1» сегодня самые популярные? Насколько сильно аудитория концентрируется на ставках на победителя гонки? – Самые популярные ставки на Формулу-1 – это ставки «кто выше?» (дуэли между пилотами) и на победителя гонки.

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