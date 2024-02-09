Шойгу в штабе Объединенной группировки показали уничтожение РСЗО HIMARS

Министру обороны РФ Сергею Шойгу в штабе Объединенной группировки войск показали эффективное уничтожение украинской РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Белая Криница, передает пресс-служба Минобороны России.
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