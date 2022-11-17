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Полтриллиона на российскую мобильную ОС, итоги выборов в США и опасения индийских НПЗ из-за нефтяного потолка

Полтриллиона на российскую мобильную ОС, итоги выборов в США и опасения индийских НПЗ из-за нефтяного потолка

Перевод россиян на операционку от «Ростелекома» обойдется в полтриллиона Перевод граждан на российскую мобильную операционную систему (ОС) «Аврора», принадлежащую «Ростелекому», обойдется почти в полтриллиона рублей до 2030 года, узнал «Коммерсант».

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