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Президент Путин наградил Ахмата Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент Путин наградил Ахмата Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Российский президент Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени заместителя председателя правительства и министра спорта Чечни Ахмата Кадырова.

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