Школьники Мезени установили новый рекорд по сбору макулатуры

В рамках Всероссийской акции «БумБатл» школьники Мезени собрали 36,5 тонн макулатуры. Такой большой объем вторсырья одним учреждением Архангельской области собран впервые за всё время акции, проводимой в поддержку президентского нацпроекта «Экология».