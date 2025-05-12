"Реагирует на свет и звук". Состояние Тиграна Кеосаяна прокомментировали врачи

Медики отмечают, что его слабые реакции на внешние раздражители можно рассматривать как позитивный знак Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, который уже пятый месяц находится в коме, начал реагировать на свет и звук.
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