Алла Пугачева расположилась рядом с друзьями на «израильской Рублевке»

Уехавшая из России певица Алла Пугачева решила расположиться в Израиле рядом с друзьями. Для своего места проживания звездная исполнительница выбрала район Кесария, который называют «израильской Рублевкой».
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