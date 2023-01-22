Слово и дело

9 358 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Антон Фоменко
    Она ,как и ее муженек дружно отрабатывают многомиллионную зарплату.Швейцарцы обсмеял...
  • Iness Aartee
    Кто она такая, чтобы спрашивать удостоверение? Таких нужно гнать с занимаемой должности.Продавец попросил...
  • Елена Борисова
    А ещё необходимо включить в штат поликлиники маммолога, флеболога! И упростить запись к специалистам (минуя терапевта...Врач Провоторова ...

Алла Пугачева расположилась рядом с друзьями на «израильской Рублевке»

Алла Пугачева расположилась рядом с друзьями на «израильской Рублевке»

Уехавшая из России певица Алла Пугачева решила расположиться в Израиле рядом с друзьями. Для своего места проживания звездная исполнительница выбрала район Кесария, который называют «израильской Рублевкой».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх