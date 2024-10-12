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Обнаружение операторов FPV-дронов: советы и приемы

Обнаружение операторов FPV-дронов: советы и приемы

Обнаружение операторов FPV-дронов: советы и приемыТочность пеленгации зависит от удаления БПЛА. Обычно стационарные комплексы радиолокационной электронной разведки (РЭР) находятся не ближе 10 км, а мобильные — не ближе 3 км.

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