МОЯ СТРАНА

6 542 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна
    Наведи порядок в стране - вот и будет тебе рейтинг!!!«Он должен думать...
  • radiofree RF
    Сколько можно призывать,действовать надо!!!!!!Президент Путин п...
  • Россиянин
    Фашистов надо уничтожить!!! Никаких переговоров!!! Это нелюди!!!Командир ВСУ сдал...

Baijiahao: указ Путина №229 заставил Блинкена схватиться за телефонную трубку

Baijiahao: указ Путина №229 заставил Блинкена схватиться за телефонную трубку

kremlin.ru Блинкен принялся спешно звонить в Россию после указа, подписанного Путиным. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Baijiahao.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх