В Якутии потушили 15 лесных пожаров

15 таёжных пожаров на площади 375 тысяч гектаров потушили в республике за истекшие сутки заявил на брифинге заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Андрей Коноплев, 2 августа сообщает пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии