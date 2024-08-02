В Якутии потушили 15 лесных пожаров

15 таёжных пожаров на площади 375 тысяч гектаров потушили в республике за истекшие сутки заявил на брифинге заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Андрей Коноплев, 2 августа сообщает пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).