Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Рудской: военные стран НАТО участвуют в украинском конфликте под видом наемников

Рудской: военные стран НАТО участвуют в украинском конфликте под видом наемников

Военнослужащие из стран НАТО действуют на Украине под видом наемников, заявил в интервью газете «Красная звезда» первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

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Комментарии
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А
Александр
сколько ещё нужно доказательств,  что война уже давно началось!! всё еще будем ждать разумности от запада?  они готовы нас уничтожить!!!
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