Рудской: военные стран НАТО участвуют в украинском конфликте под видом наемников

Военнослужащие из стран НАТО действуют на Украине под видом наемников, заявил в интервью газете «Красная звезда» первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
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