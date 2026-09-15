«Открытые петли» назвали причиной постоянной усталости

Предупреждение о том, что большое количество невыполненных дел может истощать психику, даже если человек не делает каких-либо активных действий сделала психолог Никки-Энн Уилсон Неочевидную причину постоянной усталости она раскрыла 15 сентября в беседе с nine.
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