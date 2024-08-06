«Им на мгновение казалось, что они круче жен. Но они оставались на свалке», — Алсу ответила любовнице мужа

Пока одна часть публики ждет официального ответа певицы Алсу о бракоразводном процессе и каких-либо комментариев о том, как она относится к событиям в жизни, другая часть поклонников читает между строк и говорит о том, что девушка уже ответила не только Абрамову, но и любовнице, разбившей ее с мужем брак.