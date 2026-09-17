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Царьград

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Владельцев китайских машин предупредили о резком росте цен на запчасти

Владельцев китайских машин предупредили о резком росте цен на запчасти

Оригинальные запчасти для китайских автомобилей в России подорожали в среднем на 11,4% за год, а отдельные детали — почти на 50%.

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