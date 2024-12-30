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В МВД заявили об активизации телефонных мошенников перед Новым годом

В МВД заявили об активизации телефонных мошенников перед Новым годом

Накануне новогодних праздников телефонные мошенники стали значительно чаще атаковать жителей России. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД.

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Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Недавно столкнулись еще с одним видом мошенничества. Под предлогом того, что ведется внешний аудит, в фирме где вы работали и давно уволились и обнаружено много фиктивных договоров трудоустройства. Просят прислать копию трудовой книжки якобы для аудиторов. Видимо по этой копии генерируют какие то документы или получают доступ к вашим личным данным. Так и хочется сказать:&quot;Товарищ, будь бдителен, мошенники повсюду&quot;. Никаких данных ни кому не передавайте, а если есть возможность, то договоритесь с банком что бы без вашего присутствия ни какие операции (кредит, крупные переводы и т. п) не проводились.
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