В МВД заявили об активизации телефонных мошенников перед Новым годом

VV

Vladimir Vlasov

Недавно столкнулись еще с одним видом мошенничества. Под предлогом того, что ведется внешний аудит, в фирме где вы работали и давно уволились и обнаружено много фиктивных договоров трудоустройства. Просят прислать копию трудовой книжки якобы для аудиторов. Видимо по этой копии генерируют какие то документы или получают доступ к вашим личным данным. Так и хочется сказать:"Товарищ, будь бдителен, мошенники повсюду". Никаких данных ни кому не передавайте, а если есть возможность, то договоритесь с банком что бы без вашего присутствия ни какие операции (кредит, крупные переводы и т. п) не проводились.