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Кэррик про 1:1 с «Фулхэмом»: «МЮ» должен был выигрывать, создал достаточно. Был отрезок, когда все пошло не в нашу пользу, но в АПЛ нельзя доминировать весь матч»

Главный тренер « Манчестер Юнайтед » Майкл Кэррик прокомментировал ничью в матче с « Фулхэмом » (1:1) в АПЛ .

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