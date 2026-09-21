В Окском заповеднике в 25-й раз отметили День журавля

20 сентября в Окском заповеднике прошел юбилейный – 25-й – День журавля. Этим птицам в заповеднике всегда уделялось много внимания, особенно стерхам и японским журавлям.
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