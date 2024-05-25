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Страны G7 сообщают о прогрессе в диалоге по использованию прибыли от активов Российской Федерации

Страны G7 сообщают о прогрессе в диалоге по использованию прибыли от активов Российской Федерации

На встрече министров финансов стран G7, которая состоялась 25 мая 2024 года в итальянском городе Стреза, была отмечена значительная динамика в переговорах по использованию прибыли от замороженных российских активов.

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