Страны G7 сообщают о прогрессе в диалоге по использованию прибыли от активов Российской Федерации

На встрече министров финансов стран G7, которая состоялась 25 мая 2024 года в итальянском городе Стреза, была отмечена значительная динамика в переговорах по использованию прибыли от замороженных российских активов.
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