«Заболеваю в этих бетонных коробках»: актер Роман Мадянов объяснил решение покинуть Москву

Заслуженный артист России уволился из театра Маяковского после 20 лет работы.В феврале актер Роман Мадянов оставил театр Маяковского, в котором служил 20 лет, и покинул Москву, сменив ее на провинциальный уклад жизни.
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