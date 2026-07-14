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Пятый канал

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Атаки на танкеры и удары по Йемену: Ближний Восток охватил новый виток эскалации

Атаки на танкеры и удары по Йемену: Ближний Восток охватил новый виток эскалации

Конфликт на Ближнем Востоке стремительно выходит за пределы противостояния сил США и Ирана. Командование Объединенных Арабских Эмиратов подтвердило атаку на два своих нефтяных танкера в Ормузском проливе.

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