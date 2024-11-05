Политолог Блохин рассказал, кто на посту президента США будет лучшим вариантом для России

МОСКВА,5 ноября, ФедералПресс. Американист и политолог Константин Блохин поделился, что для России и ее отношений с США Трамп будет лучшим вариантом, чем Харрис, за счет попыток наладить отношение ранее и будущей возможной сговорчивости.
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